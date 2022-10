Een groep van veertien jongeren mag de komende acht tot twaalf weken niet in de Vlissingse binnenstad komen. Ze maakten zich schuldig aan criminele activiteiten en zorgden voor overlast.

Burgemeester Bas van den Tillaar legde de gebiedsontzegging op nadat de politie meermalen meldingen kreeg over misdragingen en strafbare feiten. In overleg met de politie besloot de burgemeester om naast het strafrecht 'alle beschikbare bestuursrechtelijke instrumenten in te zetten en hard op te treden tegen criminele activiteiten en/of overlast van groepen en personen'. Het gaat om veertien jongeren van 15 tot 23 jaar die in groepen van verschillende samenstelling overlast gaven in horecazaken, vechtpartijtjes uitlokten en vernielingen pleegden. Een dozijn jongeren mag acht weken niet in het 'centrum en het horecaconcentratiegebied' van Vlissingen komen, terwijl twee jongeren de maximale gebiedsontzegging van twaalf weken aan de broek kregen.

Strenge handhaving én een persoonsgerichte aanpak (PGA) van het Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland moet jongeren weer op het juiste spoor krijgen. Bij de persoonsgerichte aanpak worden deskundigen als jongerenwerkers, maatschappelijk werkers en wijkagenten ingeschakeld, bevestigde Van den Tillaar. Om nieuwe overlastplegers, vandalen en ruziezoekers uit de binnenstad te weren, kan de politie mensen ten allen tijde een 12-uurs verbod opleggen.

"Het 12-uurs verbod is in onze algemene plaatselijke verordening opgenomen, dus die maatregel was altijd al mogelijk." Mochten jongeren tijdens of na verloop van hun gebiedsontzegging opnieuw in de fout gaan, dan kan de ontzegging niet automatisch worden verlengd. "Ik kan wel opnieuw een gebiedsontzegging opleggen", waarschuwde Van den Tillaar.