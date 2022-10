Tuinders in Zeeuws-Vlaanderen krijgen geen 60 miljoen euro schadevergoeding. Die maximale dwangsom hadden ze geëist van WarmCO2, het bedrijf dat restwarmte en groeistof CO2 levert aan de tuinders. WarmCO2 krijgt restwarmte van Yara in Sluiskil, maar de kunstmestproducent zegt geen restwarmte meer te kunnen leveren nu het bedrijf heeft besloten haar fabrieken grotendeels stil te leggen vanwege de hoge energieprijzen.

Tussen vijf glastuinbouwbedrijven in Westdorpe en WarmCO2 is een conflict ontstaan over de levering van warmte en CO2. De tuinders gebruiken de restwarmte en CO2 voor de teelt van paprika's, tomaten en aubergines. Eigenaren van WarmCO2 zijn kunstmestproducent Yara en North Sea Port.

WarmCO2 kan geen restwarmte leveren, omdat de productie van Yara stil ligt. Eind augustus meldde het bedrijf aan de tuinders dat het door de exorbitant hoge energieprijzen één van haar twee grootste ammoniakfabrieken had stilgelegd. Een andere fabriek was al dicht vanwege onderhoud. Gesprekken tussen de tuinders en WarmCO2 leidden niet tot een oplossing. De tuinders besloten daarop een kort geding aan te spannen.

De Zeeuws-Vlaamse tuinders zeggen dat zij de restwarmte dringend nodig hebben. In november namelijk begint het nieuwe plantseizoen en voor die tijd moeten zij afspraken maken met de kwekers van de plantjes. Voor elke dag dat WarmCO2 geen restwarmte levert, eisten de tuinders 1 miljoen euro dwangsom per dag, oplopend tot een maximum van 60 miljoen euro.

WarmCO2 en Yara hebben tijdens de onlangs gehouden rechtszaak gezegd dat zij nooit zulke extreem hoge energieprijzen hadden verwacht. Het bedrijf kán simpelweg geen restwarmte leveren aan de tuinders, omdat het niets krijgt van Yara door het stilleggen van de kunstmestproductie. En Yara op haar beurt kan weer geen kunstmest maken zonder zware verliezen te lijden.

De rechter kan zich vinden in de argumenten van Yara. Bij het sluiten van een overeenkomst met de tuinders betaalde Yara 26 euro per MWh. Dat bedrag liep op tot 308 euro per Mwh. Toen de energie die prijs had bereikt, besloot de kunstmestproducent de productie te staken. De gasprijs is dus meer dan vertienvoudigd in ruim een jaar tijd. Er is, zegt de rechter, sprake van een situatie (de oorlog in Oekraïne) die niemand had kunnen voorzien.