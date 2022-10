Alle Zeeuwen vanaf twaalf jaar kunnen vanaf nu een afspraak maken voor een herhaalprik tegen corona. Het is niet nodig om te wachten op de uitnodiging van het RIVM.

60-plussers konden sinds 19 september al een herhaalprik tegen corona halen. Sindsdien zijn in Zeeland zo'n 67.000 prikken gezet, laat de GGD weten. Niet alleen 60-plussers, maar ook zorgmedewerkers en mensen met een kwetsbare gezondheid hebben zich al laten vaccineren. De herhaalprik wordt gegeven met het vernieuwde vaccin. Dat biedt bescherming tegen meer varianten van het coronavirus, zoals de omikronvariant.

De GGD Zeeland heeft zes vaccinatielocaties geopend: in Vlissingen, Middelburg, Tholen, Zierikzee, Terneuzen en Goes. Vanaf half november worden tijdelijke pop-up priklocaties in verschillende gemeenten geopend, naast de vaste prikstraten.

Mensen die een afspraak willen maken voor een vaccinatie, kunnen bellen met telefoonnummer 0113-249442. Dit telefoonnummer is zeven dagen per week van 8.00 uur tot 20.00 uur bereikbaar.