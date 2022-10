Het besluit om de Hedwigepolder onder water te zetten hoeft niet te worden herzien. Dat heeft de Raad van State vanochtend bekendgemaakt.

Oud-eigenaar Gery De Cloedt had om herziening van het Rijksinpassingsplan gevraagd. Dat plan is de juridische basis onder het project en maakte onteigening van de polder mogelijk. Het was niet de eerste keer dat De Cloedt het plan vergeefs aanvocht bij de Raad van State. In 2014 verklaarde de Afdeling bestuursrechtspraak zijn bezwaren tegen het rijksinpassingsplan 'Hertogin Hedwigepolder' ongegrond verklaard.

Het PFAS-schandaal in Vlaanderen was voor De Cloedt aanleiding om opnieuw een gang naar de Raad van State te maken. In de zomer probeerde de oud-eigenaar, vooruitlopend op de uitspraak van vandaag, in een kort geding het werk onmiddellijk stil te laten leggen. Dat verzoek wees de Raad van State af, mede omdat het werk in de polder zo ver gevorderd was dat er geen weg terug meer was. Een poging van de gemeente Hulst bij de rechtbank in Middelburg liep vorige week om dezelfde reden spaak.