Het aantal coronapatiënten in de Zeeuwse ziekenhuizen neemt weer toe: 29 mensen liggen op de verpleegafdelingen.

In ziekenhuis Adrz liggen op dit moment twintig patiënten met corona. Vorige week waren het er nog twaalf. De mensen liggen allemaal op de verpleegafdelingen; geen enkele patiënt is er zo ernstig aan toe dat opname op de intensive care noodzakelijk is. Het gaat vooral om mensen van 75 jaar en ouder.

Bij ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen varieerde het aantal coronapatiënten de laatste week tussen de zes en de tien: dinsdag waren het er negen. Zij liggen allemaal op de verpleegafdelingen. Ook hier is een duidelijke toename zichtbaar: in september lagen er gemiddeld vier patiënten en afgelopen zomer waren het er steeds maar één of twee. Ter vergelijking: in de topdagen van de coronapandemie lagen er twintig patiënten in het Zeeuws-Vlaamse ziekenhuis.

'Nog geen patiënten hoeven overplaatsen'

ZorgSaam neemt nog geen extra maatregelen, maar de druk op het ziekenhuis neemt toe, zegt woordvoerder René Maas. "Wij worden geacht ruimte te houden voor acht COVID-19-patiënten, maar er liggen er nu negen. Bovendien is het ziekteverzuim ook nog steeds hoog, doordat meer medewerkers uitvallen omdat ze corona hebben, of in isolatie moeten. We hebben nog geen patiënten hoeven overplaatsen."

Adrz houdt de vinger aan de pols, laat woordvoerder Ilona Wielemaker weten. Het ziekenhuis vraagt bezoekers uit voorzorg een mondkapje te dragen als ze binnen 1,5 meter komen van een patiënt op één van de verpleegafdelingen. "Dit wordt op de afdelingen gecommuniceerd met mensen die op de kamers van de patiënten komen. We proberen er zo voor te zorgen dat het virus zo min mogelijk via mensen van buitenaf het ziekenhuis in komt."