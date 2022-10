De eenheidsleiding van de politie Zeeland-West-Brabant wil twee agenten van het team Walcheren ontslaan wegens grensoverschrijdend gedrag, onder meer tegen vrouwen. In dezelfde zaak wil de politie drie andere agenten overplaatsen.

Volgens een woordvoerder gaat het om 'voorgenomen besluiten' en kunnen de betreffende agenten nog bezwaar aantekenen. Ze hebben daar nu nog een aantal weken de tijd voor.

Het onderzoek binnen de eenheid Zeeland-West-Brabant kwam begin dit jaar op gang nadat meerdere medewerkers bij leidinggevenden, vertrouwenspersonen en bedrijfsmaatschappelijk werkers melding hadden gemaakt van grensoverschrijdend gedrag door enkele collega's.

De eenheidsleiding schakelde vervolgens de interne afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK) in en die stelde vast dat meerdere agenten al langere tijd 'onzorgvuldig waren omgegaan met geweldsmiddelen' en zich 'onwenselijk hadden gedragen'. Volgens ingewijden gaat het om 'intimiderend en seksueel grensoverschrijdend' gedrag binnen het team Walcheren en speelden de situaties zich af in het politiebureau in Vlissingen. De politie wil dat niet bevestigen. "Omdat de definitieve besluiten nog niet zijn genomen en de medewerkers nog bezwaar kunnen indienen, willen we op dit moment nog niet ingaan op de situatie", zegt woordvoerder Alwin Don. "De betrokkenen hebben het recht om inhoudelijk bezwaar te maken en daar willen we serieus naar kijken."

Vanwege het disciplinaire onderzoek werden op 2 februari twee agenten buiten functie gesteld. Na verhoor van meerdere betrokkenen gebeurde op 25 februari hetzelfde met twee andere collega's. In hetzelfde onderzoek kreeg een vijfde agent eind maart te horen dat hij per direct op non-actief werd gezet en een zesde collega werd overgeplaatst naar een ander team.

Teamchef stapte op

Sinds de agenten buiten functie zijn geplaatst, wachten de teamleden de resultaten in spanning af, zo verklaren meerdere betrokkenen. Een teamchef stapte uit eigen beweging op naarmate het onderzoek vorderde. Een agent zei daarover: "Als het team slecht presteert, moet de coach weg.''

Een van de zes geschorste agenten, tegen wie het onderzoek liep, besloot de uitslag niet af te wachten en diende zelf zijn ontslag in. De vijf overige agenten hebben afgelopen week te horen gekregen wat de politieleiding met hen van plan is: ontslaan of overplaatsen.