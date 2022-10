Het treinverkeer tussen Zeeland en de rest van het land ligt zeker tot donderdagmiddag 15.00 uur stil, aldus ProRail.

Dit is het gevolg van een aanrijding tussen een passagierstrein en een bus, maandagochtend in Bergen op Zoom. Tussen de stations van Kruiningen-Yerseke en Roosendaal worden de komende drie dagen bussen ingezet. Wie vanuit Zeeland naar West-Brabant en verder wil reizen moet rekening houden met een uur extra reistijd, laat de NS weten.

Door herstelwerk aan het spoor is ook het station van Bergen op Zoom onbereikbaar per spoor. Vanwege de werkzaamheden is de elektriciteit van de bovenleiding gehaald. Het station is daardoor 'stroomloos' geworden, aldus ProRail.

Niemand gewond

Het ongeluk gebeurde tegen tienen op de Marconilaan, ter hoogte van de fabriek van Philip Morris, 1,5 kilometer vanaf het station richting Roosendaal. Een lege bus van Connexxion was door technische problemen stilgevallen op de spoorwegovergang. De trein, met daarin 85 passagiers, spleet de bus in tweeën. Bij het ongeval raakte wonder boven wonder niemand gewond, maar de materiële schade was groot.

Sinds het ongeval rijden de treinen in West-Brabant niet verder dan Roosendaal en is in Zeeland het station Kruiningen-Yerseke de eindhalte. Ter vervanging rijden snelbussen tussen de stations Roosendaal, Bergen op Zoom en Kruiningen-Yerseke.

Tussen Roosendaal, Bergen op Zoom, Rilland-Bath, Krabbendijke en Kruiningen-Yerseke zet de NS stopbussen in. Tussen Vlissingen en Kruiningen-Yerseke rijden treinen volgens een halfuursdienst. Normaal gaan er overdag van maandag tot en met vrijdag in elke richting drie treinen per uur.

Er is een aantal redenen waarom ProRail ervoor kiest om de treinen niet door te laten rijden tot Krabbendijke of Rilland-Bath, twee stations die dichter bij Brabant liggen. Dat heeft te maken met de wisselmogelijkheden op het spoor. Verder is Kruiningen-Yerseke voor bussen beter bereikbaar.

De stremming van het spoor in Bergen op Zoom heeft niet alleen gevolgen voor het vervoer van passagiers. Ook het goederentransport per spoor tussen het Sloegebied en het achterland is dagenlang niet mogelijk.

Vervangend vervoer

Treinreizigers konden maandagochtend urenlang niet van en naar Zeeland reizen doordat het enige tijd kostte vervangend vervoer te regelen. Er stond wel een trein op het station in Bergen op Zoom te wachten, maar die kon voor- noch achteruit omdat de stroom was uitgevallen. Rond het middaguur gingen de eerste bussen rijden richting Zeeland voor de mensen die geen beroep hadden kunnen doen op familie of vrienden voor vervangend vervoer of geen taxi hadden kunnen nemen.