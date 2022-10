Walchenaren hoeven niet langer naar het ziekenhuis in Goes voor een MRI-scan. Adrz neemt deze week op de locatie in Vlissingen een nieuwe MRI-scanner in gebruik.

Bijna vier maanden geleden brak brand uit in de MRI-scanner in Vlissingen. Dat leidde niet tot persoonlijke ongelukken, maar het apparaat raakte zwaar beschadigd.

Door de brand moesten patiënten tijdelijk uitwijken naar Goes, waar ook een scanner staat. Volgens een woordvoerder van het ziekenhuis leverde dat geen grote problemen op. "We hebben patiënten zo goed mogelijk op de hoogte gebracht. Alles is prima verlopen."

De afgelopen maanden heeft een team van Adrz hard gewerkt om de MRI-ruimte in Vlissingen weer operationeel te krijgen. De nieuwe scanner kan deze week in gebruik worden genomen, zodat patiënten weer in Vlissingen terecht kunnen voor deze vorm van onderzoek.

MRI (magnetic resonance imaging) is een techniek om met een sterk magneetveld en radiogolven organen en weefsels in beeld te brengen. Patiënten moeten daarvoor in een soort tunnel liggen. Zo'n onderzoek duurt langer dan bijvoorbeeld een CT-scan, maar levert wel scherpere beelden op. Daardoor zijn artsen in staat om betere diagnoses te stellen.