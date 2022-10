Op de Nummer Zevenweg bij Biervliet is zondagavond een auto in de sloot beland. Het is niet bekend of er bij het ongeluk iemand gewond is geraakt.

In een bocht verloor de bestuurder van de auto de controle over het voertuig en raakte daarbij van de weg. De auto kwam vervolgens in een naastgelegen sloot tot stilstand. Meerdere hulpdiensten kwamen op het ongeval af om zich over de automobilist te ontfermen. De auto is door een bergingsbedrijf uit de sloot getrokken. Zeeland Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Zeeland