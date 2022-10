De politie heeft afgelopen weekend een man aangehouden voor een poging om een boa aan te rijden in Goes.

boa's zagen de 27-jarige verdachte rond 18 uur rijden in de Singelstraat en gaven hem een stopteken toen hij probeerde een voetgangersgebied in te rijden. De bestuurder keerde zijn auto om en wilde wegrijden. De boa probeerde het voertuig met zijn fiets te blokkeren, waarop de verdachte tegen de fiets en de boa aan reed. De boa kwam niet onder de auto terecht, maar raakte wel lichtgewond. De verdachte vluchtte weg in de richting van de Koepoort en raakte bijna een scooterrijder. De politie stelde een zoektocht in en heeft hem in de Bellefleurstraat gevonden. Hij is aangehouden en zit vast voor onderzoek.