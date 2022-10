Hoe en waarom de verdwaalde orka in Cadzand zaterdag belandde en overleed, wordt waarschijnlijk pas over een paar weken bekend. Dat zeggen onderzoekers van de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit in Utrecht.

De 5,5 meter lange vrouwtjes-orka, die zaterdag stierf in Cadzand, is zondagochtend in Utrecht binnengebracht. "De grote vraag is natuurlijk waarom de orka is gestrand. Dat is wat we met onderzoek proberen te achterhalen", zegt Lonneke IJsseldijk, onderzoeker bij de faculteit Diergeneeskunde. "We kijken of er tekenen van ziekte zijn. Ook kijken we naar of en wat het dier gegeten heeft. We weten nog niet wanneer we resultaten van het onderzoek hebben, dat hangt af van wat we zullen vinden." De orka wordt ontleed en alle organen worden onderzocht.

Zaterdagavond laat stelden een gespecialiseerde arts en vertegenwoordigers van stichting SOS Dolfijn al vast dat de gestrande orka met gezondheidsproblemen kampte. Er was geen reflex met de ogen en het dier oogde zwak. Nog voordat de helpers een beslissing konden nemen over wat er moest gebeuren, begon de orka aan een doodsstrijd en overleed om 23.25 uur.

Voordat de 2000 kilo zware orka stierf, lag die urenlang op het strand. 's Middags was het dier al een keer aangespoeld, maar toen lukte het leden van de KNRM om de orka met blote handen voor even terug naar zee te duwen.

De komende weken doen de Universiteit Utrecht en Wageningen Marine Research onderzoek naar de doodsoorzaak, de gezondheidstoestand, het dieet en de herkomst van de orka. Het skelet van de orka zal worden geconserveerd door Naturalis Biodiversity Center.