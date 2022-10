Elf jaar na de grote inval bij Hoogwerkerservice Zeeland in Kapelle buigt de rechter zich maandag opnieuw over de zaak die draait om wietkwekerijen, drugshandel en witwaspraktijken.

Het proces, dat dient in Breda, kende een lange aanloop. Het begon in 2010 toen justitie onder de naam Etenaken het onderzoek opende tegen HWS. Het was voor de politie het grootste drugsonderzoek in Zeeland, na de zaak rond de Terneuzense coffeeshop Checkpoint uit 2008. HWS zou een enorme speler zijn op de softdrugsmarkt, van teelt tot en met verkoop en export. Justitie vermoedde dat HWS bonafide bedrijven met illegale winsten uit de markt drukte.

Een vader en zoon uit Kapelle waren in beeld gekomen tijdens andere onderzoeken. Met crimineel geld zou een loods gekocht zijn. In een vroeg stadium bleek dat het anders zat, maar het Openbaar Ministerie verzuimde dat te melden aan de onderzoeksrechter van wie ze toestemming vroegen om verdachten te volgen via telefoontaps en peilbakens. Het bewijs dat het OM verzamelde was, daardoor niet bruikbaar, zo oordeelde de rechtbank in 2015.

Dure uitglijder van het OM

Het was een dure uitglijder van het OM, want de rechter bepaalde dat van een eerlijk proces tegen de in totaal 29 verdachten geen sprake was. Het Openbaar Ministerie ging vervolgens in hoger beroep, maar trok dat voor 22 verdachten weer in. Deze verdachten waren ingegaan op het voorstel van justitie om af te zien van het indienen van een schadevergoeding voor de tijd die ze in voorarrest zaten. In ruil daarvoor trok justitie hun strafzaak in.

Voor de zeven overgebleven verdachten zette het OM het hoger beroep met succes door. Het gerechtshof in Den Bosch oordeelde dat het Openbaar Ministerie verkeerd handelde door ontlastende informatie lange tijd achter te houden, maar het hof vond het niet genoeg om het OM niet-ontvankelijk te verklaren.

De zeven verdachten zijn twee mannen uit Goes (68 en 32 jaar), een 37-jarige Vlissinger, een 41-jarige man uit Barcelona, een 61-jarige Kapellenaar, een 44-jarige man uit Bergen op Zoom en een 57-jarige man uit 's-Heer Hendrikskinderen. Ze worden verdacht van één of meerdere strafbare feiten zoals het achterhouden van informatie, deelname aan een criminele organisatie, valsheid in geschrifte, hennephandel, witwassen, diefstal, inbraak, drugsfabricage en oplichting.

De rechtbank in Breda heeft deze week vier dagen uitgetrokken om de zaak tegen HWS te behandelen, maar het is zeer de vraag of die allemaal nodig zijn. De verwachting is dat justitie en de verdachten tot een akkoord komen, zodat ook zij afzien van een schadevergoeding en niet verder vervolgd worden.