Een oud-medewerkster van De Vliedberg in Goes verduisterde bijna een kwart miljoen euro van de school. Dat geld moet ze allemaal terugbetalen.

Betalingen bij een lokale supermarkt, bol.com en een drogist: jarenlang betaalde de vrouw privéuitgaven met de pinpas van haar toenmalige werkgever De Vliedberg, een school voor leerlingen met leer- en gedragsproblemen. Ook verduisterde ze geld van de schoolrekening. Al met al verduisterde ze zo'n 230.000 euro.

"Ik had dit allemaal nooit mogen doen", schreef de vrouw in een e-mail aan de accountants die de fraude ontdekten. In eerste instantie bekende ze in 2017 en 2018 50.000 euro ontvreemd te hebben omdat zij in financiële moeilijkheden zat, die ook leidden tot de verkoop van haar huis. Die vijftig mille betaalde ze terug nadat dat huis verkocht was. Maar toen accountants verder groeven, bleek er meer mis.

Ook in de jaren ervoor sjoemelde de vrouw met geld van de school. Alles bij elkaar gaat het om zo'n 230.000 euro, die zij volledig moet terugbetalen. Onlangs bepaalde het gerechtshof dat daar nog eens 25.000 euro bij komt. Dat zijn de kosten van het financiële onderzoek dat de school liet uitvoeren. De Vliedberg sloot overigens in 2016 de deuren. De belangen van de school in deze procedure worden nu door Pontes Scholengroep behartigd.

De vrouw werkte in 'de jaren tien' van deze eeuw als administratief medewerkster voor De Vliedberg en kon daarom de bankpassen van de school gebruiken. Ook verwerkte zij facturen in de administratie en verzorgde ze de betalingen. Daar maakte ze misbruik van, door bijvoorbeeld ontvangen bedragen niet in de boekhouding te verwerken of hogere bedragen te noteren als ze namens de school een rekening moest betalen. Het verschil verdween in eigen zak.