Door de overname van Landal door Roompot zullen onder andere zes Zeeuwse vakantieparken worden afgestoten. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) wil zo voorkomen dat Roompot en Landal een te sterke marktpositie in Nederland krijgen, waardoor ze de prijzen kunnen verhogen.

Roompot-woordvoerder Baptiste van Outryve: "Het gaat om drie parken die van Roompot en Landal zijn: Roompot Vakantiepark Aquadelta in Bruinisse, Roompot Vakantiepark Zeeland Village in Scharendijke en Landal Port Greve in Brouwershaven.

De andere drie parken hebben een andere eigenaar, maar maken gebruik van hun boekingssystemen. Dat zijn Vakantiepark Veerse Meer en Harbour Village in Arnemuiden en Landal Strand-Resort Nieuwvliet-Bad." Roompot gaat de parken nu onder het label Hogenboom Vakantieparken (dat onder Roompot valt) aan geïnteresseerde partijen aanbieden. "We gaan op zoek naar een partij die ons een goede lange toekomst kan garanderen."

Van Outryve: "We betreuren het dat wij afscheid moeten nemen van 34 van onze parken, maar dat is zeker geen reden om af te zien van de overname. Samen hebben Roompot en Landal 191 locaties in Nederland, na de overname zullen er nog 157 parken overblijven. Het personeel van de parken kan rekenen op voortzetting van hun contracten op basis van dezelfde voorwaarden."

De zoektocht naar mogelijke kopers begint spoedig. De partijen zeggen de verkoop zo snel mogelijk te willen afronden, zodat de overname van Landal door Roompot vlug klaar is.