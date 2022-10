De politie heeft een minderjarige Vlissinger aangehouden, omdat hij een CSW-leerling in Middelburg bedreigd heeft met een mes.

Het incident vond vorige week plaats op het schoolplein aan de Griffioenstraat in Middelburg. Voor het oog van meerdere kinderen werd een derdejaars vwo'er bedreigd. De verdachte, die geen leerling is van de school, was eerder die week zelf met een mes bedreigd door het slachtoffer.

Volgens de politie wordt de Vlissingse tiener niet strafrechtelijk vervolgd, maar is een hulpverleningstraject gestart.