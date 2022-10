Zeeland mag 16.500 nieuwe huizen bouwen. Dat heeft minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) zojuist bekendgemaakt. Twee derde valt in de categorie 'betaalbaar'.

Alle 12 provincies hebben met de minister per provincie een afspraak gemaakt hoeveel woningen zij kunnen en mogen bouwen. Alles bij elkaar opgeteld, komen de afspraken uit op ruim 900.000 nieuwe huizen tot en met 2030.

Minister Hugo de Jonge: "We staan voor een enorme opgave om de komende jaren in totaal 900.000 woningen te bouwen. Dit vraagt een gezamenlijke inzet - schouder aan schouder - van overheden, corporaties en marktpartijen. Door deze afspraken gaan we met meer regie meer betaalbare woningen bouwen, want het tekort aan woningen is enorm. Alle provincies tekenen voor de taak om de komende jaren fors meer betaalbare woningen te bouwen."

De provincie Zeeland gaat nu samen met de provincie en de gemeenten kijken waar de nieuwe woningen moeten komen. Dan gaat onder meer om concrete bouwlocaties, voor wie er gebouwd gaat worden, wat de verdeling is tussen huur en koop en hoe duur de huizen worden. Duidelijk is in ieder geval wel dat in Zeeland bijna 11.000 betaalbare woningen gebouwd moeten gaan worden, de komende acht jaar.

Een betaalbare sociale huurwoning komt uit op 763 euro, een huurwoning in het middensegment komt uit op 1.000 euro huur en voor een betaalbare koopwoning geldt de grens voor Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Die ligt voor dit jaar op 355.000 euro.

Gedeputeerde Dick van der Velde is 'hartstikke blij' met de gemaakte afspraken. Aanvankelijk wilde de minister Zeeland maar 7000 huizen toewijzen. "Nu hebben wij destijds tegen hem gezegd: onze ambitie ligt toch wel wat hoger dan die 7000 woningen. Laten wij, provincie, gemeenten, ontwikkelaars en corporaties eens samen kijken wat we écht met elkaar kunnen doen en onze ambitie kwam uit op 16.5000 woningen. En dat bod hebben we in een brief bij de minister neergelegd. Wat we nu doen is dat rijk en provincie samen een handtekening zetten. We vragen het Rijk om samen met ons aan de slag te gaan om die ambitie van 16.500 woningen te realiseren."

De provincie wil de tijd tot einde dit jaar gebruiken om gesprekken te voeren met Rijk en gemeenten. Van der Velde wil graag meer ambtelijke steun vanuit de Rijksoverheid. Ook wil hij dat procedures sneller verlopen.

De gedeputeerde benadrukt dat de provincie zelf uiteraard geen woningen bouwt. Dat is werk van de woningcorporaties en projectontwikkelaars. Gemeenten zijn weer verantwoordelijk voor ambtelijke procedures, zoals bestemmingsplannen die weer getoetst worden door de provincie.

In de provincie is vooral behoefte aan betaalbare woningen en gelijkvloerse huizen. Als ouderen namelijk doorstromen, komen er huizen vrij voor anderen, zoals starters. De provincie gaat in gesprek met gemeenten om te kijken wat mogelijk is. "Dwang is daarbij een slecht instrument. Nee, we gaan samen kijken: wat is nodig en wat is haalbaar."