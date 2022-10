De 45-jarige R. van D., uit Serooskerke (S), die heeft bekend meer dan twintig diefstallen uit diverse jachten in Schouwse jachthavens te hebben gepleegd, hoorde daarvoor woensdag in Middelburg een taakstraf van 200 uur, een voorwaardelijke gevangenisstraf van een half jaar en begeleiding door de reclassering tegen zich eisen.

Alles bij elkaar zou Van D. zeker zijn slachtoffers, waarvan hij de meesten wel kende, voor zeker 20.000 euro hebben benadeeld.

Van D. - sinds zijn achttiende in de wereld van zeilen - was een bekende in de watersportwereld en runde ooit een jachtmakelaardij. Maar het ging niet goed met Van D. en hij raakte verslaafd aan cocaïne en heroïne en had dus veel geld nodig om in zijn verslaving te voorzien.

Om te energie te vinden om langer en harder te kunnen blijven werken had hij weer cocaïne nodig en zo belandde hij in een vicieuze cirkel. Bij tijd en wijle ging het weer wat beter met hem, was hij even van de middelen af, maar dan begon het weer opnieuw. Uiteindelijk kwam hij in Bruinisse zonder werk te zitten, raakte in paniek omdat er geld voor zijn verslaving nodig was en begon toen 'als oplossing' met zijn rooftocht langs de diverse jachthavens.

Dat de gedupeerden weinig merkten kwam omdat hij van enkele bootmerken een loper had, dus geen braakschade was. Vorig jaar december werd hij aangehouden. In zijn woning lag wel het een en ander aan gestolen spul: navigatieapparatuur, zeiljassen, een kiteboard, gereedschapskoffers, drank ,coffiecups, parfum en zonnebrillen. Van D. is inmiddels opnieuw weer clean, en zit in een begeleid wonen-traject.

Uitspraak 26 oktober.