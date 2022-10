Na een wilde achtervolging door Zeeuws-Vlaanderen, zijn vanochtend twee mannen van 22 en 38 jaar oud aangehouden voor winkeldiefstal. Het duo uit Terneuzen zou eerder in de morgen in een supermarkt in Sas van Gent diverse producten hebben gestolen. Een medewerker had het kenteken van de dieven genoteerd, waarna de politie naar de twee op zoek ging.

Op de Westkade in Sas van Gent zagen agenten de auto rijden, waarna ze de achtervolging inzetten. In de 30 kilometer-zone in Zandstraat trapten de winkeldieven het gaspedaal flink in en werden snelheden van 80 kilometer per uur gehaald. Na het plaatsje uit te zijn gereden, werd richting Philippine zo'n 160 kilometer per uur gereden. Pas na de Sluiskiltunnel vonden de achtervolgende agenten het veilig genoeg om de vluchtende auto te passeren en te laten stoppen. Daar werden de voortvluchtende verdachten aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Het rijbewijs van de 38-jarige bestuurder is ingevorderd. In de auto troffen de agenten inderdaad diverse verpakkingen vlees en blikjes bier aan die afkomstig waren uit de supermarkt.