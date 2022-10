Niet de nieuwe felgroene streep op de Bernhardweg-West wordt overgeschilderd maar juist de oude matgroene streep. De 'verkeerde kleur' blijkt de goede.

Het was even wennen anderhalve maand geleden voor weggebruikers tussen Middelburg en de Westerscheldetunnel. De groene streep in het midden van de weg was opeens een stuk opvallender, grasgroen in plaats van zeegroen. Foutje, meldde de provincie, dat zo snel mogelijk zou worden hersteld.

Komende nacht gaan inderdaad de verfwagens de Bernhardweg op, maar niet om de nieuwe streep over de schilderen. De rest van de weg krijgt juist ook dezelfde felgroene middenstreep. De aannemer heeft geen fout gemaakt, maar de inspecteurs van de provincie waren niet helemaal bij de tijd.

"We dachten dat de aannemer de verkeerde kleur had gebruikt en hadden daarom opdracht gegeven om dat te herstellen", vertelt gedeputeerde Harry van der Maas. "Dat bleek niet het geval. Er zijn nieuwe aanbevelingen gekomen van het CROW (voorheen: Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek - red). Dat wisten wij niet. De aannemer wel. Die had juist al rekening gehouden met de nieuwe richtlijnen en dus de goede verf gekozen."

Op termijn krijgen alle 100 kilometerwegen in Zeeland de nieuwe felle streep, voorspelt Van der Maas. "Dat is ook wel logisch. Deze kleur is beter voor mensen die nachtblind zijn. In de nacht van dinsdag op woensdag wordt de rest van de Bernhardweg aangepast. De andere wegen komen aan de beurt als de belijning moet worden aangepast, bijvoorbeeld nadat een wegdek opnieuw is geasfalteerd."