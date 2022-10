De brandweer heeft zondagmiddag een appartementencomplex in Cadzand ontruimd nadat er brand was uitgebroken. De brand is inmiddels gedoofd. Er zijn geen gewonden.

Rond 15.30 werd er een melding gedaan van brand aan de Boulevard de Wielingen. De brand was uitgebroken in een appartement. Dankzij het brandalarm werden de bewoners snel gewaarschuwd en konden ze het complex zelfstandig en zonder letsel verlaten. De brandweer kreeg het vuur rond 16.00 gedoofd.