Bij een val in van een zeilboot in Kats is een persoon gewond geraakt.

Het slachtoffer zou rond 12.50 uur zijn gevallen en kwam daarbij met zijn hoofd op een steiger terecht. Dat gebeurde op een zeilboot bij de Zandkreeksluis naast de Deltaweg. Verschillende hulpdiensten zijn ter plaatse om hulp te verlenen. Er werd ook een traumahelikopter opgeroepen, maar die werd even later geannuleerd. Een snelle boot van de brandweer van Stavenisse heeft het slachtoffer naar de wal gebracht. Vervolgens is hij met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.