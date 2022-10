De afsluiting van de Deltaweg bij Goes leidt tot flinke files rond en in die stad.

De Deltaweg is dicht tussen Goes en het kruispunt bij Wilhelminadorp. Alle verkeer richting Noord-Beveland wordt door Goes gestuurd. Wie de stad in wil via het Tiendenplein, reed zich zaterdagochtend al vast ter hoogte van de Zeelandhallen. Ook op de Ringbaan West is het al de hele dag erg druk en gaat het maar langzaam vooruit.

Die wegen vormen precies ook de omleidingsroute die de provincie heeft ingesteld voor verkeer naar het noorden: die gaat dus dwars door Goes. Verkeer naar het zuiden heeft er minder last van: dat gaat over de parallelweg van de Deltaweg.

De weg is sinds vrijdagavond dicht. Het asfalt op het kruispunt met de Langeweg, bij Wilhelminadorp, wordt vernieuwd. Wie de grootste drukte wil vermijden, kan ook via de Nieuwedijk (bij 's-Heer Hendrikskinderen) en de Kaaidijk (bij Wolphaartsdijk) rijden.

Naar verwachting gaat de Deltaweg in de nacht van zondag op maandag weer open.