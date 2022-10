De jongste verdachte, die terechtstond in het onderzoek naar de Dauwendaele-groep, hoeft van het Openbaar Ministerie niet terug naar de gevangenis.

De officier van justitie eiste vrijdag 180 dagen jeugddetentie, waarvan 144 dagen voorwaardelijk. Het onvoorwaardelijke deel is gelijk aan het deel dat hij in voorarrest zat, wat betekent dat hij geen celstraf moet krijgen. Het OM vindt dat de achttienjarige jongen een werkstraf moet krijgen van 80 uur.

In hetzelfde onderzoek eiste het OM gisteren ook al 'milde' straffen tegen drie andere, oudere verdachten. Ook zij hoeven van de officier niet terug de gevangenis in. Het OM wil hen de kans geven om hun leven te beteren. De Dauwendaele-groep, bekend als Zone 8, werd in verband gebracht met een serie misdrijven, waarvan een aantal in de wijk Dauwendaele.

De rechtbank doet op 27 oktober uitspraak.