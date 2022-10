Op de A58 is vrijdagmiddag bij knooppunt De Poel in Goes een vrachtwagen in de sloot beland.

Het ongeval gebeurde rond 13.15 uur op de rijbaan richting Vlissingen, net voor het viaduct bij de Deltaweg (A256). Na de melding werden meerdere politie- en brandweerwagens opgeroepen. Ook de ambulance kwam ter plaatse maar of er sprake was van letsel, is nog niet bekend. Er was in ieder geval geen sprake van een beknelling. Vanwege het ongeluk is de vluchtstrook afgesloten. Het overige verkeer kan vooralsnog gewoon passeren.