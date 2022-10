De politie doet momenteel in Terneuzen onderzoek naar aanleiding van een ernstig geweldsincident dat daar vannacht heeft plaatsgevonden. Er is één gewonde, een verdachte is aangehouden.

Het incident vond plaats in een rijtjeswoning aan de Axelsestraat en werd omstreeks 01.35 uur gemeld als zijnde een (mogelijke) steekpartij. Wat er precies is gebeurd, is echter nog niet duidelijk. Zeker is dat een gewond persoon werd aangetroffen en dat deze door de ambulance naar het ziekenhuis is vervoerd. De politie heeft bevestigd dat ter plekke een verdachte is aangehouden. Diens identiteit en die van het slachtoffer zijn nog niet bekendgemaakt. De weg voor de woning was tot circa 03.20 uur afgezet. Zeeland Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Zeeland