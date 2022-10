Een fietser is donderdagochtend gewond geraakt bij een aanrijding met een taxi. Dat gebeurde op een kruising in Vlissingen. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis vervoerd.

Het slachtoffer en de taxibestuurder naderden rond 11.00 uur beiden het kruispunt van de Nieuwe Zuidbeekseweg met de Flamingoweg. Vermoedelijk zagen de twee elkaar over het hoofd want er ontstond een botsing waarbij de fietser gewond raakte. Ambulancemedewerkers hebben het slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht.