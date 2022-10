De politie heeft in de nacht van woensdag op donderdag vier mensen aangehouden die worden verdacht van een poging tot beroving van een juwelier in Goes.

De politie had een tip gekregen en begon een onderzoek, waarbij onder meer politiemensen van de teams Walcheren en Oosterscheldebekken waren betrokken. Dat leidde er uiteindelijk toe dat op het dak van de juwelier in Goes vier mensen op heterdaad werden betrapt. Daardoor kon worden voorkomen dat de verdachten veel schade aan het pand aanrichtten, meldt het team Oosterscheldebekken.