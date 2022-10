De ophoging van Perkpolder met grond uit de Antwerpse haven kan ongewijzigd doorgaan. Volgens de Raad van State zijn geen strengere controles op verontreiniging nodig.

Het is niet de eerste rechtszaak over de ophoging van Perkpolder en ook niet de laatste. Voor een stranddorp met 200 huisjes, een wandelpromenade, een strand en een beachclub hoogt Waterzande BV het gebied bij de voormalige veerhaven op met anderhalf miljoen kuub grond uit de Antwerpse haven. Een groep omwonenden, verenigd in de Stichting Schone Polder (SSP), is bang dat die grond vervuild is.

In juli oordeelde de Raad van State al dat dit niet met volstrekte zekerheid is uit te sluiten. Vanaf dag één, begin augustus, moet daarom iedere scheepslading van de aangevoerde grond door een deskundige worden onderzocht. Ook moet precies worden bijgehouden waar die vandaan komt en waar die wordt gestort, zodat de grond kan worden weggehaald als er toch iets mee blijkt te zijn.

Strengere keuring, ook op PFAS

In een spoedzitting betoogde de SSP twee weken geleden dat niet elke scheepslading wordt gecontroleerd en dat pas monsters worden genomen als de grond al in de polder ligt en met andere grond kan zijn vermengd. De advocaat van SSP eiste een strengere keuring, ook op onder meer GenX en PFAS.

Volgens de voorzieningenrechter van de Raad van State mag Waterzande doorgaan met de aanvoer van de grond, mits de controles gehandhaafd blijven. Het hoeft niet strenger. Een partij grond van maximaal 10.000 ton kan bestaan uit vijf scheepsladingen. Die hoeven niet allemaal afzonderlijk te worden gecheckt, zolang de totale partij goed wordt gemonitord. Controle op meer schadelijke stoffen is niet nodig, omdat de kans klein is dat die aanwezig zijn. De RvS vindt ook een dwangsom op overtredingen (SSP eiste 200.000 euro per dag) overbodig.