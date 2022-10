Op de Klaphekkeweg in Goes is een fietsster ten val gekomen. Ze raakte daarbij gewond.

Het ongeluk gebeurde rond 15.45 uur ter hoogte van de Deltaweg in de buurt van de T-splitsing met de Oude Zeedijk. Ambulancemedewerkers verleenden hulp. De fietsster is voor nader onderzoek en behandeling meegenomen naar het ziekenhuis. De fiets is door de politie meegenomen naar het bureau.