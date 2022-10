De man die zaterdag aan de Meanderlaan werd gearresteerd is een 43-jarige man uit Vlissingen. Hij wordt verdacht van het steken van een 49-jarige man uit Zoetermeer die werd eerder die middag zwaargewond in zijn auto werd gevonden in de Middelburgse wijk Dauwendaele.

Het slachtoffer werd door een buurtbewoner gevonden in een auto die geparkeerd stond aan de Roozenburglaan. Volgens de politie is hij daar tot stilstand gekomen toen hij op de vlucht sloeg omdat hij was gestoken. Mogelijk vond het steekincident plaats in de Meanderhofstraat. De politie heeft op beide locaties en ook in een woning aan de Meanderhof sporenonderzoek gedaan. Daar werd hij aangehouden snel nadat het slachtoffer was gevonden aangetroffen toen hij via de achtertuin naar buiten kwam. Het motief voor de steekpartij ligt vermoedelijk in de relationele sfeer. De 43-jarige Vlissinger was onder invloed van alcohol.

Een buurtbewoner zag de gewonde man, die om hulp vroeg, zaterdag rond 15.20 uur zwaargewond in zijn auto zitten. Daarop belde hij de hulpdiensten. Een ambulance en traumahelikopter kwamen ter plaatse. Nadat het slachtoffer enige tijd op straat werd behandeld werd hij met spoed per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Meisje van 13

De politie zette de omgeving van de auto af met linten en kwam met meerdere wagens ter plaatse. Nadat er ruzie ontstond tussen enkele omstanders en politieagenten en de sfeer aan de Roozenburglaan grimmig werd, kwamen nog meer auto's opdraven. Een meisje van 13 werd aangehouden omdat ze één van de agenten had geschopt en gebeten. Daar keerden de meeste toeschouwers huiswaarts en werd het weer rustig op straat.

Buurtbewoners kenden de man uit Zoetermeer niet. Ze balen van het zoveelste incident in de wijk. "Ze moeten hier beter handhaven. In de Edelstenenbuurt zie je overal agenten en boa's, terwijl ze beter hun pijlen op deze wijk kunnen richten! Hier is veel vaker wat aan de hand." Als een andere bewoner langs de afzetlinten loopt verzucht hij: "Het zijn zeker weer jongeren? Ik woon al dertig jaar met veel plezier in deze wijk, maar de laatste twee jaar is het plezier er vanaf. Er gebeurt om de haverklap wat!"

Op 9 januari van dit jaar werd de vijftienjarige Tim van der Steen op klaarlichte dag met zware verwondingen gevonden vlak bij de Meanderflat en drie dagen later stierf de neergestoken Middelburger in een ziekenhuis in Rotterdam. Twee broers (toen 15 en 16) zitten sindsdien vast op verdenking van moord. Binnenkort verschijnen zij achter gesloten deuren voor de rechter, tot onvrede van nabestaanden.