In alle vroegte - en mét een zonnetje - vertrokken vanochtend 864 mountainbikers voor hun tocht van Zoutelande naar Burgh-Haamstede. De MTB-tocht wordt voor de vijftiende keer gehouden.

"Dat wordt het eerste stuk vol wind tegen", vrezen Berry Lindenbergh (45) uit Renesse en zijn fietsmaatje Marco Fekkes (51) uit Breda. De mannen hebben er zin in, ook al heeft Marco niet getraind. "Ik doe voor het eerst mee. Ik wil kijken of ik het kan."

Berry heeft al vaker meegedaan, ook met de kustmarathon voor hardlopers. Dit jaar zocht hij extra uitdaging: hij fietst de mountainbiketocht, rent de marathon en wandelt dezelfde afstand zondag nog een keer. Waarom? "Ik heb alle onderdelen al een keer los gedaan. Het leek me leuk om ze een keer alle drie in één weekend te doen. Met een beetje geluk heb ik straks nog tijd om om te kleden in Burgh-Haamstede." Berry houden van de kustmarathon. "Deze tocht is uniek in z'n soort. Er is altijd wel wat: regen, wind. En het terrein is onvoorspelbaar."

Peter Verstraate (52) uit Westkapelle heeft veertien van de vijftien edities van de mountainbiketocht meegedaan. Prachtig vindt hij het. "Het strand, de duinen en de wind. Ja, het wordt wel zwaar vandaag, maar die wind hoort erbij."

Aan de mountainbiketocht doen 864 mensen mee, onder wie iets meer dan honderd vrouwen. In de begin jaren deden een paar honderd fietsers mee; het deelnemersaantal is in de loop der jaren dus flink gegroeid. Hoewel het officieel geen wedstrijd is, proberen velen toch snel mogelijk het parkoers van ongeveer 55 kilometer af te leggen.