De nieuwe fontein aan de Van Leeuwenhoeklaan in Kruiningen is er niet zomaar eentje. Hij is bedacht, ontworpen én deels zelf gemaakt door leerlingen van het Calvijn College.

Donderdag wordt de nieuwe fontein, in de vorm van een leeuw, officieel onthuld door zijn ontwerpers en de wethouder. Om de waterspuiter in het tijdsbeeld te laten passen is hij energieneutraal gemaakt: dat wil zeggen dat de pomp op zonne-energie werkt. De materialen van het ontwerp zijn door de leerlingen zelf in elkaar gelast en ook de contacten met de aannemers hebben zij zelf gelegd.

Met het hele idee wisten Jarno de Koster, Jan Jansen, Walter Grootjans, Nico Eversdijk en Maurice de Nood de gemeente wel te overtuigen. Zij wonnen daarmee ook de ontwerpwedstrijd die binnen hun eigen vakschool in Krabbendijke was uitgezet waar nog zeven andere teams aan mee deden.

De fontein is te bewonderen aan de voorzijde van de nieuwe woonwijk die in Kruiningen is ontwikkeld. Hij ligt er overigens niet alleen voor de sier: de fontein bevordert de doorstroming in de vijver zodat algengroei wordt tegengegaan. Daarnaast wordt door het mengen van water de waterkwaliteit verbeterd.