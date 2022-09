In een woning in IJzendijke heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een brand gewoed. Bij de brand is niemand gewond geraakt.

De brand woedde in een woning aan de Karnemelkstraat in IJzendijke. De brandweer werd rond 2.30 uur gealarmeerd en rukte uit met twee blusvoertuigen en een hoogwerker. Toen het eerste blusvoertuig bij de woning aan kwam, werd duidelijk dat er niemand meer in het pand was. De eenheden van de blusvoertuigen en een redvoertuig blusten de woningbrand. Stichting Salvage zal de bewoners te ondersteunen bij de afhandeling van de schade.