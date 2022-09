Op verschillende stranden op Walcheren is de afgelopen dagen olie aangespoeld. Vooral surfers, waterdieren en vogels hebben er last van. "Gisteren was ik gaan surfen in Domburg en al na tien minuten zagen mijn board en voeten zwart", laat surfer Rene weten.

"Eerst zocht ik naar een plas olie, maar het bleken blokjes te zijn. De branding en het strand lagen er vol mee. Vanavond kwamen ook mijn buren thuis met zwarte voeten na een zwempartij in Dishoek. Zij hoorden van een kennis die aan het strand woont dat hij veel vissen, vogels en zelfs en zeehond aangespoeld had gezien. Ook mijn broer had met surfen het zelfde op de autoparkeerplaats Westkapelle, tussen Domburg en Westkapelle." Waar de olie vandaan komt is nog onduidelijk, maar het meest logisch is van een schip.

Eerder dit jaar spoelden er ook al blokjes olie aan in Westkapelle. Toen lag de hele Noordzeekust bezaaid met olieresten. Meestal in brokjes of plakjes. Of de situatie nu net zo is, moet onderzoek uitwijzen.

Komend weekeind lopen honderden hardlopers en duizenden wandelaars over de stranden. Of de olie dan al is opgeruimd is nog onduidelijk. Wel luidt het advies om de olie niet aan te raken of er doorheen te lopen.