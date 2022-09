Wat leeft er allemaal in de zee? Bouw zelf een dijk van LEGO die stormen kan weerstaan of luister naar een lezing van een wetenschapper. Het NIOZ (instituut voor zeeonderzoek) in Yerseke opent zaterdag voor het eerst in tien jaar weer de deuren voor het publiek.

Het NIOZ is een bekende in Zeeland. Zo wordt er onderzoek gedaan naar sterkere dijken, naar het effect van schorren op de golven en werkt bijvoorbeeld de mosselsector samen met de wetenschappers. Het NIOZ wil nu iedereen kennis laten maken met het werk van de wetenschappers. Zaterdag 1 oktober van 10.00 tot 16.00 uur staan de deuren open en is een heel gevarieerd programma opgezet. Kinderen kunnen bijvoorbeeld zelf onderzoeken wat stormen doen met dijken, zien wat er leeft in de zee of snoepjes maken van zeewier. Ook voor volwassenen is er voldoende te zien en beleven. Er zijn lezingen over projecten van het NIOZ, virtual reality presentaties en achter het pand ligt het onderzoeksschip afgemeerd en dat is te bezoeken. Het adres van het NIOZ is Korringaweg 7 in Yerseke. Bezoekers die met de trein komen kunnen vanaf het station Kruiningen/Yerseke gebruikmaken van een pendelbus. Zeeland Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Zeeland