Op het dak van een huurwoning in de Oude Polderstraat in Hulst is donderdagmiddag brand uitgebroken. Daarbij zijn geen gewonden gevallen.

Het vuur woedde in het dak onder zonnepanelen en was moeilijk bereikbaar voor de brandweer. De brand werd rond 14.15 uur gemeld, waarna de brandweer met onder meer blusvoertuigen, een waterwagen en een hoogwerker aan de slag ging. De eerste inzet was gericht op het voorkomen van uitbreiding van het vuur naar het huis van de buren. Een aantal zonnepanelen is verbrand en enkele andere moesten worden verwijderd om de laatste brandende resten in het dak te blussen. De naastgelegen woning liep ook brand- en waterschade op. Het sein brand meester werd rond 15.50 uur gegeven.

In 2018 was er in dezelfde straat een uitslaande brand in een huurwoning, destijds ook onder zonnepanelen. Het gaat nu om een woning in hetzelfde blok.

Connector niet goed aangesloten

Uit onderzoek van het Nederlands Onderzoeksinstituut bleek destijds dat een connector tussen de panelen niet goed was aangesloten, waardoor kortsluiting en brand ontstond. De zonnepanelen in het woonblok werden uitgeschakeld, om alles eerst te controleren en in orde te maken, waarna de bewoners maandenlang zonopbrengst misten. Zij kregen daarvoor een financiële compensatie van Woonstichting Hulst.

Directeur Jurgen Pijcke van Woonstichting Hulst is erg geschrokken van de tweede brand in hetzelfde woningblok. Net zoals de vorige keer, worden nu bij alle 45 woningen van precies hetzelfde type in de straat de zonnepanelen uitgeschakeld en weer op het lichtnet aangesloten. Hoe lang dat deze keer zal duren, weet Pijcke nu nog niet, maar ook deze keer worden de bewoners weer gecompenseerd. Of er nu ook weer een groot onderzoek komt, kan Pijcke nog niet zeggen. "Alle connectors zijn na de eerste brand nagekeken en de twijfelgevallen vervangen. Heeft een nieuw onderzoek dan nog nut? Moeten we gaan vervangen? We gaan ons nu laten adviseren wat we nu het beste kunnen doen."

Op elk van de 45 woningen liggen 27 panelen; in totaal dus 1215 panelen. Mocht de corporatie uit voorzorg álle panelen gaan vervangen, dan wordt dat een dure kwestie.