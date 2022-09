Agenten hebben in de nacht van dinsdag op woensdag op het Havenplein in Zierikzee twee mannen aangehouden voor het in bezit hebben van drugs. De kentekenplaat van de auto waarin ze zaten was afgeplakt en dat viel de politie op.

Omdat het portier open stond roken de agenten een sterke henneplucht. In de auto werd 160 gram hennep, ruim 100 gram speed en 275 xtc-pillen gevonden. De mannen zitten vast in een politiecellencomplex. Woensdag worden ze gehoord. De twee zijn 55 en 37 jaar oud en komen uit Goes en Zierikzee.