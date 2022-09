Automobilisten die over de Thoolsebrug en Slaakbrug willen moeten komende maand een aantal avonden en nachten omrijden.

De Thoolsebrug gaat in de avond en nacht van 3 tot en met 6 oktober en 11 oktober dicht voor autoverkeer. De Slaakbrug is in de avond en nacht van vrijdag 7 oktober aan de beurt. Telkens van 20.00 uur tot 6.00 uur de volgende ochtend.

Tijdens de inspecties controleert Rijkswaterstaat de liggers, lassen en verbindingen van beide bruggen. Langzaam verkeer, fietsers en voetgangers kunnen gebruik blijven maken van de parallelweg.

Autoverkeer voor de Thoolsebrug wordt omgeleid via de Oesterdam (N659), de Oude Rijksweg (N289), de snelweg A4 en vice versa. De extra reistijd bedraagt volgens Rijkswaterstaat ongeveer een half uur. De omleidingsroutes staan met gele borden aangegeven. Het verkeer voor de Slaakbrug wordt omgeleid via de Krabbenkreekweg (N656), Kreekweg, Molenweg en vice versa.

Rijkswaterstaat werkt aan de vervanging en renovatie van bruggen, tunnels, sluizen en viaducten die zijn gebouwd in de jaren zestig, 70 en 80 van de vorige eeuw. "We monitoren daarom de technische staat van objecten via dagelijkse schouw, reguliere en waar nodig aanvullende inspecties."