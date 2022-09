De politie is op zoek naar meerdere vandalen, die in de nacht van zaterdag op zondag staaldraden over het fietspad bij skipiste Snowworld in Terneuzen hebben gespannen.

De vandalen vernielden meerdere vlaggenmasten op de parkeerplaats van Snowworld in Terneuzen. Vervolgens vonden ze het een goed idee om de staaldraden waarmee de vlaggen in de mast worden gehesen over een fietspad te spannen. Dat zorgde in het donker voor een gevaarlijke situatie. Volgens de politie waren de draden dusdanig gespannen dat ze zwaar letsel konden veroorzaken. "Enorm gevaarlijk", laat de politie weten via Instagram. Ambulancepersoneel dat passeerde ontdekte de draden. Zij ruimden ze onmiddellijk op, voordat het fout kon gaan. Het is nog onduidelijk wie de daders zijn.