In de Meanderhofstraat in de wijk Dauwendaele in Middelburg is in de nacht van zaterdag op zondag een auto uitgebrand.

De brand ontstond even voor twee uur. Toen de brandweer aankwam bleek de auto al volledig in brand te staan. Het voertuig is volledig uitgebrand. De politie heeft meerdere omstanders gehoord. Wat de oorzaak van de brand is geweest, is niet bekend.