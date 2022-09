De gemeente Vlissingen laat een extern adviesbureau onderzoeken of de nieuwe fout met het ‘omgedraaide’ schoolgebouw gelegaliseerd kan worden. De bouw van de Tweemaster-Kameleon in Oost-Souburg wordt ondertussen voortgezet.

Woensdag werd bekend dat de school te dicht op de Jan de Priesterstraat wordt gebouwd. De tweede fout nadat eerder al was ontdekt dat de school achterstevoren werd gebouwd. Die fout werd 'rechtgezet', maar nu blijkt dat het gebouw een meter of drie dichter bij de Jan de Priesterstraat komt te staan dan de bedoeling was.

Het niet bouwen volgens vergunning kan normaal gesproken voor de gemeente een reden zijn om bouwwerkzaamheden stil te leggen. Maar omdat zij zelf betrokken is bij dit project als vergunningverlener, toezichthouder en handhaver wordt een extern bureau ingeschakeld om te beoordelen of de nieuwe positie van de school gelegaliseerd kan worden. Ondertussen wordt de bouw voortgezet.

Voorzitter Henk Zielstra van de Archipel Scholen gaat er vanuit dat de nieuwe fout geen gevolgen heeft voor de beloofde oplevering in april, zo zei hij woensdag. Tot die tijd zitten leerlingen van de school in een tijdelijk gebouw.