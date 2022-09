De politie heeft twee personen die overlast veroorzaakten uit een hotel in Middelburg gezet. Ze waren beiden onder invloed van verdovende middelen.

Dat gebeurde in de nacht van donderdag op vrijdag. Eén van de personen kreeg de waarschuwing dat hij niet mocht gaan rijden. Even later kwamen agenten hem toch tegen terwijl hij op een scooter reed in de buurt van de Mortiereboulevard. Hij werd rond 4.00 uur staande gehouden en de politie heeft een drugstest afgenomen. Het is nog niet duidelijk wat de uitslag van die test was.