De Tweede Kamer wil dat de Westerscheldetunnel uiterlijk in 2025 tolvrij wordt voor personenauto's en motoren. Een voorstel daarvoor van SGP, ChristenUnie en CDA wordt vanavond door een meerderheid van de Kamerleden gesteund.

Terwijl niemand het nog verwachtte, lijkt het toch te gaan gebeuren. Het kabinet wil het tolvrij maken van de Westerscheldetunnel koppelen aan de invoering van rekeningrijden in 2030. Alle pogingen van de Kamer, maar ook vanuit Zeeland, om dat eerder voor elkaar te krijgen strandden tot nu toe. Het kost namelijk 261 miljoen euro en dat geld is er niet. De drie christelijke partijen stellen nu voor om het toch te doen, uiterlijk in 2025. Een deel van het geld kan uit het Nationaal Groeifonds worden gehaald en de provincie Zeeland zou ook een bijdrage moeten leveren.

Motie van drie partijen

Vanavond dienen de drie partijen een motie in. Ze zijn er van overtuigd dat een meerderheid van de Kamer die steunt en dat ligt ook voor de hand, gezien het stemgedrag in het verleden. Het kabinet kan een motie naast zich neerleggen, maar CDA en ChristenUnie zitten in de regering en het zou een schoffering betekenen van heel veel partijen. Bovendien lijken CDA en SGP dit al te hebben afgestemd met hun partijgenoten in het provinciebestuur.

"Al jaren is de tol in de Westerscheldetunnel mij een doorn in het oog", zegt fractievoorzitter Gert-Jan Segers van de CU. "Het is niet rechtvaardig dat de Zeeuwen voor ieder ritje door de tunnel een stevig bedrag moeten neertellen, terwijl dat in de rest van Nederland met zijn vele tunnels niet hoeft. Het is daarom niet meer dan terecht dat we deze tol binnen afzienbare tijd afschaffen."

Zo snel mogelijk einde aan maken

CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma voegt daar aan toe: "Het is niet uit te leggen dat inwoners van Zeeuws-Vlaanderen moeten betalen voor de verbinding met de rest van Nederland. Daarom is het tijd om daar zo snel mogelijk een einde aan te maken en de einddatum naar voren te halen."

En Kees van der Staaij van de SGP, die al jaren vecht voor het afschaffen van de tol: "In Zeeuws-Vlaanderen wonen meer dan 100.000 mensen. Zij horen er gewoon bij. Brandstof is al zo duur, zij moeten ook nog eens de portemonnee trekken bij de toltunnel. Dat moet hoognodig stoppen. Regionale bereikbaarheid is heel belangrijk, het draait niet om de Randstad. Geef de Zeeuwen vrije doorgang. Als er elders in het land al sprake is van tol, dan zijn er goede omrij-routes. Hier niet."

De drie partijen twijfelen of de tunnel ook al tolvrij moet worden voor vrachtverkeer. Ze vragen de regering te onderzoeken of dat 'mogelijk en verstandig is, mede gelet op de risico's van aanzuigende werking en extra stikstofemissies'. De motie wordt ingediend tijdens de tweede termijn van de algemene beschouwingen in de Kamer. Die begint vanavond om 19.50 uur en is via deze link live te volgen.

Tolvrij voor iedereen

Voorzitter Petra de Boevere van de Stichting Zeeland Tolvrij is verrast door het nieuws, maar ze staat nog niet meteen te juichen. "Ja, dit is positief, maar waarom alleen voor personenvervoer en niet ook voor vrachtvervoer? Een tolvrije tunnel is goed voor de leefbaarheid, maar ook voor de economie. Dat de tunnel nu alleen voor bewoners eerder tolvrij zou worden en niet voor het bedrijfsleven vind ik raar. Het gaat ook om de economie van Zeeuws-Vlaanderen. Onze naam is Zeeland Tolvrij. Dus niet Zeeland tolvrij voor een paar mensen, maar Zeeland tolvrij voor iedereen."

"Dit is heel erg mooi nieuws", reageert gedeputeerde Harry van der Maas (SGP, verkeer). "We zijn nog nooit zo dichtbij geweest." Hij wil niet bevestigen dat vanuit Zeeland al een financiële bijdrage is toegezegd. "Ons budget is begrensd. We willen graag het gesprek aangaan. Wij hebben al veel geld bijgedragen. Zo hebben wij zelf al onderzoeken betaald naar het effect van een tolvrije tunnel op verkeersstromen en het milieu." Het ligt niet voor de hand dat het tolvrij maken gaat afketsen op de bijdrage van Zeeland, maar Van der Maas houdt zich op de vlakte: "Wij gaan graag het gesprek aan. Ik ben vooral heel hoopvol dat Den Haag nu bereid lijkt om veel geld om tafel te leggen."