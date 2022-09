Meer mensen in een huis, al eerder een mantelzorgwoning bewonen, kleiner wonen: de PvdA Schouwen-Duiveland ziet meer oplossingen voor de woningnood dan alleen meer huizen bouwen.

'Nederland heeft nog nooit zo ruim gewoond', begint PvdA-fractievoorzitter Corina van der Vliet haar verhaal. 'Gemiddeld op 65 m2, alleen of met zijn tweeën.' Ze haalt die cijfers uit het rapport 'Beter benutten van de bestaande woningbouw'. In dat rapport worden kansen genoemd om het woningtekort makkelijker weg te werken, samengevat: meer mensen in een huis, meer huizen op dezelfde kavel en betere doorstroming van senioren. De PvdA-fractie Schouwen-Duiveland heeft het college van burgemeester en wethouders gevraagd wat die doet aan het wegwerken van de vraag naar woningen binnen de gemeente.

Van der Vliet is blij dat de gemeente sowieso aandacht heeft voor het beter benutten van de bestaande woningvoorraad, zoals blijkt uit de antwoorden op haar schriftelijke vragen. Maar de eerstgenoemde maatregel, meer mensen in een woning, daar zet de gemeente niet op in. Toch vindt Van der Vliet dat het iets is waar iedereen over kan nadenken. "Het hoeft allemaal niet hé, maar wij willen dat er gewoon eens over wordt gesproken."

De fractievoorzitter kijkt daarbij ook naar zichzelf. "Wij hebben best een groot huis: wat doen wij als straks onze kinderen de deur uitgaan? Het liefst willen wij dan naar een levensloopbestendige woning, maar wat als die woning er niet is? Gaan wij dan die kamers verhuren? We zijn er nog niet over uit, maar ik wil er wel over nadenken en niet gelijk nee zeggen."

Van der Vliet zegt het positief te vinden dat het college in elk geval samen met woningcorporatie Zeeuwland naar oplossingen zoekt om de bestaande woningvoorraad intensiever te benutten. Een proef met meerdere gezinnen (statushouders) in één huurwoning in de gemeente Veere pakte volgens de woningcorporatie niet goed uit. Omdat de wachttijden voor een huurwoning op Schouwen-Duiveland volgens Zeeuwland acceptabel zijn, wordt er geen noodzaak gezien om die maatregel ook hier toe te passen, antwoordt het college op de vragen van de PvdA-fractie.

Dat is ook niet gelijk het plan van de PvdA. Die heeft als centrale boodschap: kijk eens verder dan alleen meer woningen bouwen. "Er is meer mogelijk met de bestaande woningvoorraad", zegt Van der Vliet. "In een grotere woning kunnen bijvoorbeeld meer eenpersoonshuishoudens wonen. Dat is niet gelijk negatief, samenwonen heeft ook een mooie kant. Als je bijvoorbeeld wat ouder bent en je eenzaam voelt, zou je een kamer kunnen verhuren en dan twee keer in de week voor die huurder koken. Dan heb je een win-winsituatie."

Van der Vliet zou ook graag zien dat de gemeente Schouwen-Duiveland het idee van een seniorencoach uitwerkt die ouderen bij de hand neemt wat de mogelijkheden zijn voor verhuizen en waar ze dan zoal aan moeten denken. Ook in mantelzorgwoningen ziet ze kansen. "Wat ik bijvoorbeeld mis is het preventief mogen plaatsen van een mantelzorgwoning. Dat iemand nog geen zorgvraag heeft, maar het wel fijn vindt om alvast bij iemand in de buurt te wonen."