Duidelijkheid over de haven van Walsoorden is eindelijk in zicht. Hulst wil de haven overnemen van de overheid en onderhandelt daarover.

De haven van Walsoorden is aan het verpieteren: de steigers, de meerpalen en de kade voldoen niet meer. De gebruikers willen ook weten waar ze aan toe zijn voor ze grote investeringen doen en willen weten wat de toekomstplannen zijn. Er maken zo'n twintig bedrijven gebruik van de haven en er is een bloeiend verenigingsleven. Het Rijk, de eigenaar van de haven, wist lange tijd echter niet wat ze ermee wilde: houden of verkopen.

Hulst wil de haven graag in stand houden, maar is pachter. Die erfpacht loopt eind 2023 af. In het bestuursakkoord van Hulst voor de komende vier jaar staat een plan en opknapbeurt van de haven in ieder geval hoog op de agenda. Nu is er ook meer duidelijk over de toekomst.

Rijkswaterstaat en het Rijksvastgoedbedrijf willen de haven afstoten, vertelde wethouder Luc Mangnus dinsdagavond tijdens een raadscommissievergadering. Die is door hen 'overtollig verklaard.' Hulst zou de haven graag willen overnemen en opwaarderen.

"We zijn in onderhandeling om te kijken of er overdracht kan plaatsvinden aan de gemeente." Dat moet wel financieel haalbaar zijn, zegt de wethouder. "Daar zijn de onderhandelingen voor." Hij hoopt half of eind oktober meer duidelijkheid te hebben over de mogelijkheden.

Als de partijen er samen niet uitkomen, moet het voor de gebruikers ook ruim op tijd duidelijk zijn wat er gaat gebeuren. Vorige week zijn de gebruikers op de hoogte gebracht over de onderhandelingen. Mangnus: "We hebben goede hoop dat we eruit komen."