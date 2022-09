De politie heeft een zogenaamde spookauto in beslag genomen. Even later kregen de inzittenden nog een bekeuring omdat ze wandelden over de Havenpoortweg in Middelburg.

Het voertuig kreeg pech onderweg en de politie schoot te hulp. Na een controle kwamen de agenten erachter dat de eigenaar van het voertuig al een jaar was geëmigreerd en dat de bestuurder de juiste documentatie niet kon aantonen. Daarom is het voertuig in beslag genomen. "Aangezien de wettelijke eigenaar niet te achterhalen is, kan zo'n voertuig aantrekkelijk zijn voor criminele doeleinden", schrijft de politie op Facebook. De APK van de auto was ook al een half jaar verlopen.

De bestuurder krijgt twee weken de tijd om de juiste documentatie aan te tonen of om het voertuig op zijn naam te laten zetten. Als dat niet gebeurt, bepaalt de officier van justitie wat er met de auto moet gebeuren. De auto wordt dan, afhankelijk van de waarde, verkocht of vernietigd. Het is niet duidelijk of deze bestuurder kwade bedoelingen had met het voertuig.

De politie drukte de twee inzittenden op het hart om niet over de N57 te lopen richting hun bestemming. Ongeveer een kwartier later kregen de agenten toch een melding van wandelaars over de Havenpoortweg. Daar rijden auto's met 80 kilometer per uur. De mannen kregen voor de tweede keer een bekeuring en werden naar een veilige plaats gebracht.