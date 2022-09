Zeeuwen zijn volgend jaar veel meer kwijt aan het waterschap. Dat gaat de belastingtarieven met 11 procent verhogen. Een gezin met een gemiddelde koopwoning moet 50 euro extra betalen.

Waterschap Scheldestromen spreekt van 'een heel vervelende boodschap voor de belastingbetaler'. "Het is een zure appel", zegt bestuurder Carla Michielsen. "Ik realiseer me dat dit ook op een heel ongelegen moment komt, omdat heel veel mensen ook met andere kostenstijgingen te maken hebben. Bij ons is het nog niet zo erg als in energieland, maar het komt er allemaal wel bij."

Een stevige verhoging is onvermijdelijk, aldus Michielsen. Net als veel andere organisaties wordt Scheldestromen getroffen door de hoge inflatie en extreme prijsstijgingen. Omdat het waterschap vrijwel volledig afhankelijk is van belastinginkomsten, moeten de kosten worden doorberekend aan de Zeeuwse inwoners en bedrijven.

Drie maanden geleden ging het bestuur er nog van uit dat volgend jaar een belastingverhoging met 5,5 à 6 procent noodzakelijk zou zijn. "Maar daarmee gaan we het niet redden", weet Michielsen nu. Het is de bedoeling de tarieven met maximaal 11 procent te laten stijgen.

Voor een gezin met een koopwoning betekent het dat de aanslag met gemiddeld 50 euro omhoog gaat: van ongeveer 455 euro naar 505 euro. Een dergelijke verhoging is ongekend voor het waterschap. De afgelopen jaren werd 4 procent als het maximum gezien.

Het waterschap zegt kritisch te kijken welke uitgaven voor onderhoud echt noodzakelijk zijn. Desondanks blijven de kosten enorm stijgen. "We zijn een uitvoerende organisatie", zegt Michielsen. "We kunnen niet zeggen: we leggen een rioolwaterzuivering of een gemaal stil. We moeten het allemaal doen. En goed doen."

Scheldestromen heeft ook te maken met andere extra kosten. Zo gaan de salarissen van de ongeveer 500 medewerkers, volgens cao-afspraken, met 3 procent omhoog. Verder moet het waterschap geld voor de dijkversterking bij Hansweert deels voorschieten.

Het waterschapsbestuur wil nu 'daadkrachtig' ingrijpen, om problemen in de toekomst te voorkomen. Als de belastingtarieven niet flink zouden worden verhoogd, betekent dat een nog grotere stijging in 2024.