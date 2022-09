De politie heeft zondag aan het eind van de middag een man aangetroffen die al dagenlang gewond in zijn huis lag. Familieleden kregen geen contact met de man en belden daarop de politie.

"We krijgen vaak te maken met dit soort meldingen", laat de Zeeuwse politie weten. "Meestal woont familie te ver, hebben sommige mensen geen sociale contacten of zijn er andere redenen waarom zij zelf niet gaan kijken. Als er geen sleutel is forceren we vaak een deur om zo de woning te betreden. Gisteren was dit niet het geval en zijn we met een sleutel de woning binnen gegaan."

De agenten wisten niet wat ze zouden aantreffen. "Soms helemaal niemand, soms zwaar vervuilde woningen van mensen die met bijna niemand contact hebben of overleden personen die er al dagen liggen."

De politie vreesde het ergste door de geur die ze roken toen ze de woning binnen gingen. "Kamer voor kamer werd geopend tot we in de woonkamer een persoon zagen liggen op de grond. Tot onze verbazing ademde en kreunde de man nog. Hij was slecht aanspreekbaar en lag vermoedelijk al dagen op de grond na een val. Door het liggen had hij enorme stuwing in het gezicht en zijn armen. We hebben met spoed een ambulance laten komen die meneer naar het ziekenhuis heeft gebracht."

Hoe het nu met de man gaat is niet bekend. In verband met privacy worden verder geen mededelingen gedaan.