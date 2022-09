Bij een aanrijding op een rotonde in Middelburg is een fietser aangereden door een auto. Het slachtoffer raakte gewond.

Het ongeluk gebeurde maandagochtend rond 8.20 uur op de rotonde bij de kruising tussen de Laan der Verenigde Naties en de Walcherseweg. Twee politiewagens en een ambulance kwamen ter plaatse om hulp te verlenen. Het slachtoffer is op een brancard gelegd en met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis in Goes.

Woensdagochtend gebeurde er op dezelfde plek ook een ongeluk. Toen werd rond 07.40 uur een fietser aangereden door een auto. Het slachtoffer van dat ongeval raakte lichtgewond en hoefde niet naar het ziekenhuis.