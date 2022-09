Een 31-jarige man uit Axel is donderdagavond rond 22.00 uur beroofd van zijn portemonnee in Hulst. De politie doet onderzoek naar deze straatroof, die zich afspeelde in de Waterstraat, en roept daarbij de hulp in van het publiek.

Zo wordt er gezocht naar twee jongens die kort voor de beroving vuurwerk hebben afgestoken in de Waterstraat. Het slachtoffer fietste rond 22.00 uur in de Waterstraat toen hij werd aangesproken door twee voor hem onbekende mannen. Plotseling kreeg het slachtoffer van één van de mannen klappen en moest hij zijn portemonnee afgeven. Het duo ging er daarna op een scootervandoor in de richting van de Molenstraat.